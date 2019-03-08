مركز جديد لفحص المركبات في «الفقع»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) وشرطة أبوظبي مركز مسار للفحص الفني للمركبات الخفيفة، في محطة الفقع بمنطقة العين. وتستهدف البادرة تسهيل إجراءات وخدمة سكان مناطق الفقع والهير والشويب، من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

وحضر الافتتاح مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين، العقيد محمد البريك العامري، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في منطقة العين، العقيد محمد سعيد الشامسي، ورئيس قسم ترخيص الآليات، المقدم علي سيف الدرعي، والمدير التنفيذي لقطاع مبيعات التجزئة بـ«أدنوك»، ناصر علي الحمادي، ومدير إدارة الفحص الفني بـ«أدنوك»، يعقوب يوسف الحوسني.