اختبارات «eTIMSS» إلكترونية يشارك فيها 70 ألف طالب

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أفادت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد في قطاع التقييم وتحسين الأداء، الدكتورة رابعة السميطي، بأن عدد الطلبة المشاركين في الاختبارات الدولية (eTIMSS) لعام 2019، بلغ 70 ألف طالب وطالبة، مقابل 38 ألفاً شاركوا في الاختبارات عام 2015، وارتفع عدد المدارس المشاركة من 477 مدرسة حكومية وخاصة في عام 2015 إلى 894 في عام 2019، لافتة إلى أن الاختبارات تطبق بالنظام الإلكتروني لأول مرة.

وأشارت في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى التعليم الدولي، الذي اختتم فعالياته أخيراً في دبي، إلى أن اختبار eTIMSS هو اختبارات دولية تطبق كل أربع سنوات لقياس مهارات طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتَي العلوم والرياضيات، ويشمل الاختبار مجالات المحتوى والإدراك (المعرفة والمهارة)، منوهةً بأن المشاركة في الاختبارات هي أحد أهداف الأجندة الوطنية للدولة، التي تستهدف تحقيق المركز 15 على مستوى العالم، في هذه الاختبارات.

وأوضحت أن اختبارات eTIMSS تختلف عن اختبارات «PISA»، إذ إن الأخيرة تقيس المهارات المتقدمة، فيما eTIMSS مرتبطة بالعملية التعليمية في المدرسة، بحيث تقيس ما يجري داخل الصف الدراسي، فضلاً عن أن الـ«PISA» تعتمد على اختبار عينة عشوائية من الطلبة أعمارهم فوق الـ15 عاماً، أما الـ«eTIMSS» فالعينة يتم اختيارها من الصفوف كافة، ومن الممكن أن يدخل فيها صف بأكمله.

وذكرت أنه فور الانتهاء من أداء الاختبارات يتم استبيان رأي الطالب حول الاختبار والمادة وطرق تدريسها وفهمه لها.