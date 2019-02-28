1130 موقفاً تخضع للرسوم في بوليفارد المدينة الجامعية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

أعلنت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع مواقف بوليفارد المدينة الجامعية في منطقة مويلح التجارية للرسوم ابتداءً من أول من أمس بعد أن تم تجهيزها بالكامل من قبل الجهات المختصة وتسليمها للبلدية، بهدف توفير المواقف لجميع السكان وزوار المنطقة في جميع الأوقات وإتاحتها للجمهور.

وأكد مدير عام البلدية ثابت سالم الطريفي أن منطقة مويلح تشهد نمواً كبيراً وباتت منطقة حيوية من خلال المشاريع الكبيرة التي تقام بها، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبما أن هذه المنطقة باتت وجهة المستثمرين والسكان والزوار لقضاء أوقات جميلة لما تتضمنه من محلات تقدم مختلف الخدمات والمأكولات والمشروبات، حرصت البلدية على تنظيم عملية المواقف فيها لتوفير الراحة لهم ولتوفيرها في كل الأوقات دون الحاجة إلى عناء البحث عنها ولتوفيرها انطلاقاً من حرص البلدية على تنظيم وقوف المركبات وتوفير المواقف بصورة دائمة فضلاً عن منع سوء استخدامها.