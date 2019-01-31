7.2 % نمواً في سكان دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، مع نهاية الربع الرابع من عام 2018، بزيادة 215 ألفاً و820 نسمة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من عام 2017، وبمعدل نمو بلغ 7.25%، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - أن عدد العاملين في إمارة دبي والمقيمين خارجها والمقيمين المؤقتين، وصل بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى مليون و190 ألف نسمة، واستناداً إلى هذه الأرقام، فإن عدد الأفراد الموجودين في الإمارة، خلال ساعات الذروة الاعتيادية، يصل إلى أربعة ملايين و382 ألفاً و275 فرداً. وبحسب المركز، يقصد بكلمة «السكان» كل الأفراد المقيمين إقامة معتادة ضمن الحدود الجغرافية المحدّدة لإمارة دبي، فيما يتم احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب السكان، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.