المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ردّ

رداً على ما نشر في زاوية «سكيك» بتاريخ 22 و24 ديسمبر الماضي، بخصوص شكويين، الأولى تتمثل في قيادة دراجات هوائية ونارية في الشوارع العامة، عوضاً عن المسارات المخصصة لها، والثانية خاصة بمزاحمة سائقي الدراجات الهوائية للمتنزهين على قناة دبي المائية، أكدت شرطة دبي أنه تم التعميم على الدوريات المرورية للتركيز على ضبط الدراجات النارية والهوائية بمناطق الاختصاص بشكلٍ عام، والقناة المائية بشكلٍ خاص.

انزعاج

أبدى سائقو مركبات انزعاجهم من منع استخدام الهاتف أثناء تعبئة الوقود في محطات «أدنوك»، خصوصاً أنهم يقومون بخدمة أنفسهم، مطالبين بوجود تفسير مناسب لهذا الشرط، وتعميمه على السائقين برسائل نصية.

استغلال

شكت مواطنة استغلال متجر إلكتروني في الفجيرة، بعد أن أوهمها بدقة التصاميم لديه، وإمكانية طباعتها على الأجهزة الإلكترونية، وعليه قامت بإرسال مبلغ 900 درهم من أجل الحصول على صورة عالية الدقة، مطبوعة على سماعة بلوتوث، إلا أنها فوجئت بقلة جودتها والجهاز أيضاً، مطالبة بضرورة وضع إجراءات صارمة للمتاجر التي تتلاعب وتستغل ثقة عملائها.

توعية

طالب سائقون بتكثيف حملات التوعية الخاصة بالالتزام بنظافة الشوارع العامة وسلامة الآخرين، وذلك في ظل استمرار سلوكات غير حضارية وغير مسؤولة لبعض السائقين، تتمثل في إلقاء أعقاب السجائر مشتعلة من النوافذ أثناء القيادة، غير آبهين للمخاطر التي قد تنجم عنها.

مخالفات

فوجئ سائق بست مخالفات مرورية على قائمة المخالفات الخاصة بمركبته في التطبيق الذكي لشرطة دبي، في حين أنه لم يتسلّم سوى رسالة نصية واحدة بآخر مخالفة مرورية ارتكبها.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com