«أشغال الشارقة» تعتزم إنشاء 3 شواطئ للنساء بالشرقية

المصدر: سمية الحمادي ــ دبا الحصن

أفادت دائرة الأشغال العامة في الشارقة بأنها تعتزم، وفقاً للخطط التطويرية التي تنفذها في الإمارة، إنشاء ثلاثة شواطئ وتخصيصها للنساء في المنطقة الشرقية التابعة للإمارة، مشيرة إلى أن العمل جار في مشروع شاطئ النساء في مدينة دبا الحصن بعد إنجاز الشاطئ العام. وأكدت توريد الرمال البيضاء المخصصة للشاطئ الجديد، وهي رمال من نوع خاص من حيث اللون ونعومة الملمس، وقد تم توريدها من منطقة الحمرية في الشارقة.

وتوقعت افتتاح الشاطئ الجديد في دبا الحصن قريباً. وأكدت رفد الشاطئ بحديقة وحزام من المسطحات الخضراء، ومناطق ألعاب للأطفال. وقالت إن المشروع يعتبر إضافة لمشروعات الدائرة التطويرية في دبا الحصن، لافتة إلى إنشاء ممشى مطاطي على امتداد القناة المائية في المدينة. كما أكدت عزمها إنشاء خمس مناطق ألعاب للأطفال على ضفاف القناة.

وكشفت الدائرة عن توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مجلس جديد في دبا الحصن، يسمى «مجلس البلدة»، وهو عبارة عن مبنى من طابقين أرضي وأول، ويتضمن مجلساً للرجال وآخر للنساء.