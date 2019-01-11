«خيرية النعيمي» تدعم الطلبة المتعففين بـ 1000 كوبون

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، توزيع 1000 كوبون مدرسي على طلبة المدارس من الأسر المتعففة والمستحقة، بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي سينطلق بعد غد، بهدف توفير مستلزمات النجاح والتفوق العلمي للطلبة في مشوارهم التعليمي.

وقالت النعيمي إن توزيع الكوبون يُعدّ أولى لبنات العمل الخيري والإنساني، الذي تخطط المؤسسة لتنفيذه مطلع العام الجديد، الذي يحمل اسم «عام التسامح»، مضيفة أن الجمعية تسعى، من خلال تعزيز هذه القيمة الاجتماعية، إلى تجسيد القيم الوطنية. كما نوّهت بتوجيهات القيادة، الهادفة إلى دعم الطلبة وتقديم كل أشكال الدعم لهم، لما يمثله ذلك من أهمية، باعتبار العلم مبدأ راسخاً لتقدم الوطن وازدهاره.