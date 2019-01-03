بلدية أبوظبي تبدأ بإصدار تصاريح لتركيب برادات «سبيل المياه»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت بلدية أبوظبي أن تركيب برادات مياه الشرب «سبيل المياه»، يحتاج إلى تصريح رسمي، ويتوجب أن يكون مطابقاً للشروط والمعايير الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة. وأشارت إلى أنه استناداً إلى القرار الإداري رقم (139) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 المظهر العام «صحة وسلامة برادات مياه الشرب»، أنها بدأت في إصدار تصاريح برادات المياه، ويُحظر تركيبها في الأماكن العامة من دون الحصول على موافقة البلدية، مهيبة بأفراد المجتمع أهمية التقيد بهذا الأمر لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونوّهت البلدية في بيان صحافي، أمس، بأنها أطلقت خدمة تصريح تركيب برادات مياه الشرب العامة في نظام إدارة علاقات المتعاملين، التي تتطلب من العميل توفير مستند فاتورة ماء وكهرباء لا تزيد على ثلاثة أشهر صادرة عن شركة أبوظبي للتوزيع.

وقالت إنها نظمت حملة على كل برادات «مياه السبيل» في المتنزهات والحدائق في جزيرة أبوظبي، ومنطقة المقطع، وحديقة المطار، تم خلالها أخذ عينات من المياه، بهدف فحصها والتأكد من خلوّها من أي ملوّثات تؤثر في صحة المستهلكين، والتأكد من شروط ومعايير برادات مياه الشرب، ومدى مطابقتها لما تم اعتماده في البلدية، وفي حال كانت هناك أي نتائج تثبت وجود مواد ضارة كالبكتيريا وغيرها من الملوّثات، يتم توجيه المتعامل صاحب البراد لتعديل وضع البراد أو تغييره طبقاً للاشتراطات الصحية مع توعيته بأهم الاشتراطات الواجب توافرها.

وأشارت البلدية إلى أن تركيب برادات مياه الشرب العامة يخضع لشروط عدة، أهمها منع تركيب البراد في الأماكن العامة من دون الحصول على موافقة مبدئية، وتثبيت البراد على قاعدة من الخرسانة بسماكة 10سم من سطح الأرض للمحافظة عليه من السقوط، ووضع براد المياه داخل غرفة مخصصة، ويتم تمديد صنابير الماء البارد إلى خارج الغرفة أو المنزل، وتزويد البراد بفلتر معتمد وتنظيفه واستبداله كلما دعت الحاجة، ومراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدر الماء، ووضع ملصق وفقاً لما تقرره البلدية المعنية يحتوي على بيانات المشغل ورقم الشكاوي.

ودعت مالكي البرادات إلى ضرورة التأكد من صيانتها بشكل دوري والحفاظ على نظافتها، وفي حال وجود أي نوع من أنواع الملوّثات معالجة مصادر التلوّث، وإزالة كل الأسباب التي قد تؤدي إلى التلوّث، لتوفير أقصى درجات الصحة والسلامة لجميع مستخدمي هذه البرادات.