يعمل 100 شاب وشابة، ضمن «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، على إعداد «بيان الشباب العالمي للمياه» الذي سيقدّمونه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ليطرحوا من خلاله أولوياتهم وتوصياتهم، ويستند عملهم إلى 11 جلسة لبناء القدرات نُفّذت على مدار الشهر الماضي.

ويقود مركز الشباب العربي البرنامج بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، لتأهيل القيادات الشابة للإسهام بمعارفها وخبراتها في حوكمة المياه عالمياً.

وتستضيف دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، المؤتمر في أبوظبي، من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها إدارة مستدامة.

وتسهم المعارف التي اكتسبها المبعوثون ونقاشاتهم ضمن المسار التأهيلي في إعداد ستة بيانات شبابية متخصصة، تشكل أساساً لصياغة «بيان الشباب العالمي للمياه».

ويرتبط هذا العمل بموضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، بما يساعد المشاركين على نقل تجاربهم المهنية والمجتمعية إلى توصيات تستند إلى الأدلة وتراعي متطلبات التنفيذ.

ويبحث المبعوثون قضايا تتصل مباشرة بحياة الناس، من الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، إلى استدامة إنتاج الغذاء وحماية الموارد الطبيعية والاستعداد للجفاف والفيضانات. ويتيح البرنامج دراسة هذه الاحتياجات في ضوء الخيارات المتاحة في التمويل والتكنولوجيا والسياسات العامة، وفهم العوامل التي تساعد الحلول على الاستمرار وخدمة المجتمعات.

وقالت المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، المهندسة فاطمة الحلامي، إن آثار القرارات المتعلقة بالمياه تمتد عقوداً، بينما قد تتغير احتياجات المجتمعات خلال سنوات قليلة، لذلك تكتسب مشاركة الشباب أهميتها من قدرتهم على استحضار تبعات الخيارات على الأجيال المقبلة، وطرح أسئلة قد تغيب عن الحسابات الراهنة. ونتطلع إلى أن يعود المبعوثون من أبوظبي بعلاقات عمل تتيح لهم مواصلة الحوار مع المؤسسات، ومتابعة الالتزامات، والإسهام في تنفيذها، فاستمرار هذه الصلة يمنح مشاركتهم قيمة تتجاوز أيام المؤتمر.

وشملت الجلسات الـ11، المنفّذة بين الأول من أكتوبر والتاسع من نوفمبر، بالتعاون مع «بون للتعليم»، التدريب التأسيسي، والتعمق في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة، والتوجيه للمشاركة في المؤتمر، بإسهام خبراء قدّموا معارفهم وخبراتهم دون مقابل.

ويتناول المسار التأهيلي مسائل تحدد فرص نجاح الحلول المائية، من تقييم التقنيات وفق كلفتها واحتياجاتها من الطاقة وملاءمتها للاستخدام المحلي، إلى توفير تمويل التشغيل والصيانة إلى جانب إنشاء البنية التحتية، كما يدعم قدرة المبعوثين على تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ، وصياغة مقترحات واضحة تراعي الأبعاد العلمية والاقتصادية والمجتمعية للمشكلة.

ويجمع البرنامج شباباً تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، يمثلون 75 دولة من ست مناطق حول العالم، ويتمتعون بخبرات في البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة، وريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

ويتيح هذا التنوع تبادل المعرفة بين المشاركين ودراسة التحديات المائية من زوايا متعددة، بما يثري الأولويات والتوصيات التي يعملون على إعدادها، وأُطلق «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه» في يوليو 2026 على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. ويتولى مركز الشباب العربي تنظيمه وقيادته، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات.