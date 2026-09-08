«مبادرة محمد بن زايد للماء» تُطلق «برنامج رواد المياه للشباب»

أعلنت «مبادرة محمد بن زايد للماء»، أمس، عن إطلاق البرنامج الوطني «رواد المياه»، بهدف إعداد جيل من الشباب الإماراتيين من مختلف المجالات، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقدرات القيادية اللازمة، للإسهام في الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه.

ويأتي إطلاق البرنامج تأكيداً على التزام المبادرة بتمكين الشباب الإماراتيين وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في دعم بناء مستقبل قطاع المياه، وذلك عبر توفير منصة متكاملة للتعلم وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني والدولي حول قضايا المياه.

وباب التسجيل مفتوح للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج، التي ستضم 15 مشاركاً ومشاركة من الشباب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مختلف التخصصات الأكاديمية والقطاعات المهنية، بما يعكس تنوع الخبرات والرؤى لدعم الابتكار وتعزيز التعاون والمساهمة في تطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه.

وتتزايد تحديات الأمن المائي حول العالم في ظل تنامي الطلب على الموارد المائية وتصاعد آثار التغيرات المناخية، إذ يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الإمدادات المستدامة من المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، وفي الوقت ذاته لايزال 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان، فيما يفتقر 3.5 مليارات شخص إلى خدمات صرف صحي آمنة، ويواجه نحو 4 مليارات شخص ندرة حادة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل من كل عام، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز الابتكار وتطوير حلول مستدامة.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«مبادرة محمد بن زايد للماء»، عائشة العتيقي، إن إطلاق برنامج رواد المياه للشباب يعكس التزاماً بعيد المدى بتمكين جيل إماراتي يمتلك المعرفة والرؤية والقدرة على المساهمة في رسم مستقبل أكثر استدامة للمياه، فندرة المياه ليست مجرد تحدٍّ بيئي، بل قضية استراتيجية تمتد آثارها إلى حياة المجتمعات واستقرارها وفرص تنميتها.

وأضافت أن الشباب، بما يمتلكونه من روح المبادرة والإبداع والقدرة على طرح الأسئلة المبتكرة، يمثلون قوة دافعة لتحويل الوعي بقضايا المياه إلى أثر ملموس وحلول مبتكرة ومن خلال تمكين أصوات شبابية إماراتية جديدة وتعزيز المعرفة بقضايا المياه، لافتة إلى أن البرنامج يسعى إلى إعداد كفاءات قادرة على المشاركة الفاعلة في الحوار العالمي حول المياه، ودعم مسارات الابتكار والتعاون، وتطوير حلول تستجيب لتحديات اليوم وتُحدث أثراً مستداماً للمستقبل.

ويؤدّي الشباب دوراً متنامياً في صياغة التوجهات المرتبطة بالمناخ والاستدامة، وتحظى قضية ندرة المياه باهتمام واسع لديهم وسيسهم الشباب، على المستوى المحلي، في دفع عجلة العمل وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات، وعلى المستوى الدولي، في بناء جسور التعاون مع نظرائهم حول العالم، كما أن إتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في القضايا المرتبطة بمستقبلهم من شأنها أن تعزز إسهامهم ودورهم، ما يؤكد أهمية توفير منصات فاعلة تسهم في توعيتهم وتأهيلهم، وتوسّع نطاق مشاركتهم، وتمكّنهم من الإسهام الفاعل في مواجهة تحديات المياه.

ويهدف برنامج «رواد المياه» إلى إعداد جيل من الرواد القادرين على تحويل أحد أكبر التحديات العالمية إلى فرص للإبداع والابتكار في مجال المياه، ويتماشى مع نهج دولة الإمارات الراسخ في الاستثمار في الشباب وتمكينهم كشركاء أساسيين في بناء مستقبل الوطن والعالم.

ويمكن التسجيل في البرنامج عبر Youth Program Application The Mohamed bin Zayed Water Initiative في موعد أقصاه السابع من أكتوبر 2026.