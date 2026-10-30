الاتحاد للماء والكهرباء: تدابير لتعزيز سلامة إنتاج المياه دون تأثير على الامدادات

أكدت الاتحاد للماء والكهرباء أنها اتخذت تدابير استباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، بعد التسرب النفطي من ناقلة النفط "GEM NO .2".

وقالت إن التدابير التي اتخذتها تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها.

وشددت على أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى.