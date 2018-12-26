«الإحسان» توزِّع زكاة مال «دبي الإسلامي» على 1080 أسرة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وزعت جمعية الإحسان الخيرية، في عجمان، مبلغ أربعة ملايين و206 آلاف و290 درهماً «زكاة المال» المقدمة من بنك دبي الإسلامي، على 1080 أسرة محتاجة، مستحقة للزكاة، بمبالغ متفاوتة، بعد دراسة أوضاعها المادية وعدد أفرادها، إضافة إلى الحالات الإنسانية المستحقة للزكاة، بناء على الضوابط الشرعية، والوقوف على وضع الأسر ذات الدخل المحدود، استمراراً في تقديم المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الخدمة المجتمعية.

وشكر الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، بنك دبي الإسلامي، مؤكداً أنه أحد أهم وأبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية، منوهاً بحرص البنك على دعم برامج الجمعية ومشروعاتها الخيرية سنوياً، ومثمناً الثقة التي يمنحها لجمعية الإحسان في توصيل زكاة المال إلى مستحقيها، من الأسر المحتاجة والمتعففة التي تعاني ضيق ذات اليد، والإسهام في توفير حياة كريمة لهم، بتوزيع المبالغ النقدية عليهم، بما يسهم في توفير احتياجات هذه الأسر، وتأمين متطلباتها الضرورية.