استمرار العمل في إنشاء جسر جديد على شارع الاتحاد بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، استمرار سير العمل في مشروع إنشاء جسر جديد على شارع الاتحاد، قرب تقاطع مسجد الشيخ زايد، موضحاً أن المشروع يعد أحد مشروعات مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومن تخطيط وتنفيذ وزارة تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع الدائرة.

وأوضح أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً لتطوير الشوارع الحيوية، التي تشهد حركة على مدار الساعة، في إطار سعيها لتحقيق انسيابية الحركة وتخفيف الازدحامات، وإيجاد حل جذري للاختناقات المرورية، مبيناً أن شارع الاتحاد يندرج تحت قائمة الشوارع المهمة في الإمارة، التي سعت الدائرة لتطويرها.

يذكر أن الدائرة وفرت تحويلة بديلة لطريق الاتحاد، للتسهيل على مرتادي الطرق في الإمارة، داعيةً مستخدمي الشارع في عجمان لاستخدام التحويلة الجديدة، حيث سيغلق التقاطع المؤدي إلى شارع جامعة عجمان من شارع الاتحاد مؤقتاً.