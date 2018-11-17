المصدر: الامارات اليوم

توصيل

فوجئت متسوّقة في مشتل ورسان بدبي اشترت قطعة ديكور لحديقتها المنزلية، بطلب سائق الشاحنة مبلغ 100 درهم للتوصيل، علماً أن موقع منزلها يبعد عن المشتل نحو 20 دقيقة، متسائلة عن مدى خضوع سائقي التوصيل للرقابة والإشراف، خصوصاً أن أسعارهم متفاوتة وغير محددة.

حافلات

لاحظ مستخدمو طرق رئيسة بإمارة الشارقة قيام سائقي حافلات مدارس حكومية، بإنزال التلاميذ عند الشوارع المؤدية إلى منازلهم ومغادرة المكان دون التأكد من وجود أحد أهالي هؤلاء الأطفال، ما يعرضهم للخطر.

جوامع

شدّد مصلون في جوامع بدبي على ضرورة توفير مواقف خاصة بالمركبات، تجنباً لتكدسها بشكل عشوائي أمام بواباتها، لاسيما يوم الجمعة الذي يزداد فيه أعداد المصلين بشكل كبير لأداء الصلاة.

إنارة

طالب سائقون بتوفير أعمدة إنارة أكثر في مدينة خليفة بأبوظبي، حيث إن القادم إليها ليلاً من أبوظبي يواجه صعوبة في الرؤية في ظل الظلام الدامس.

إسعاف

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بالدولة، بوجود مختصين في الإسعاف والإنقاذ بمدارس أبنائهم لحالات الطوارئ كالغرق والسقوط من الأماكن المرتفعة، والإصابات التي تحدث في حصص الرياضة.

«مكاني»

قال سائقون إنهم يجدون صعوبة في تحديد مسار الوصول إلى الأماكن المُعرفة برقم «مكاني»، الخدمة التي وفرتها بلدية دبي، مشيرين إلى أن عدد الخيارات المتاحة في الخدمة محدد ومحصور في إظهار الموقع على الخريطة، مقترحين ربط الخدمة بتطبيق «سمارت درايف» التابع لهيئة الطرق والمواصلات، للاستفادة من مميزاته في تحديد مسار الوصول إلى الأماكن.

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