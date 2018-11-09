بلدية عجمان تطبق الرسوم على مواقف «ليوارة»

المصدر: عجمان ـ وام

بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في منطقة ليوارة 1 شارع محمد سالم بوخميس، حيث سيعمل مراقبو المواقف على متابعة التزام مستخدمي المركبات خلال فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.

وأعلنت الدائرة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة التي تشهد حركة دائمة في شوارعها على مدار الساعة، ما يستوجب إيجاد مواقف نظامية تواجه ظاهرة استخدام المواقف بشكل عشوائي واستغلالها فترات طويلة.

وبينت الدائرة أن العمل جار على تنظيم استخدام المواقف في إمارة عجمان بما يخدم المصلحة العامة، مستهدفةً توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات لحل مشكلة الضغط على المواقف وضمان توفير أكبر عدد من المواقف النظامية للجمهور. ويذكر أن الدائرة تمنح سائقي المركبات خيارات عدة لدفع رسوم المواقف، والتي تشمل إمكانية الدفع باستخدام الأجهزة المتوافرة أو عن طريق تطبيق موقفي الذكي الذي يمتاز بسهولة التعامل، بالإضافة إلى خدمة دفع الرسوم من خلال الرسائل النصية القصيرة.