«طرق الشارقة» تُنجز أعمال مدخل ومخرج إلى مبنى منشورات القاسمي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أعمال إنشاء مدخل ومخرج لمبنى منشورات القاسمي، على شارع الشيخ محمد بن زايد، في منطقة الطرفة، وافتتحته أمام حركة السير.

وأعلنت مدير إدارة التصميم والدراسات بالهيئة، المهندسة عنود عبدالله الملا، أن المشروع استغرق ما يقارب ثلاثة أشهر، وشملت الأعمال إنجاز مدخل ومخرج للمبنى الجديد في منطقة الطرفة، إضافة إلى إنشاء حارة إضافية بعرض 3.65 أمتار، بداية من محطة أدنوك وبطول 400 متر، مع إنشاء رصيف جانبي للمشاة بعرض متر، وأعمال تسوية لكتف الطريق بعرض 2.5 متر، فضلاً عن أعمال التخطيط الأرضي ودهان الأرصفة، إضافة إلى أعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.

وأضافت: «يأتي المشروع بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تنفيذ المشروعات التطويرية، وتوفير بنية تحتية تطابق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، لمواكبة النهضة الشاملة بالإمارة في مختلف الميادين، لاسيما النهضة التعليمية والثقافية التي تشهدها شارقة العلم والمعرفة».