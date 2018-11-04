10 ضوابط لحماية عمال «الأماكن المفتوحة» من الصواعق

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

ألزم دليل إرشادي حول تعامل المنشآت ومواقع العمل والعمال مع الأحوال الجوية السيئة، جهات العمل ومسؤولي المواقع الإنشائية بتطبيق 10 ضوابط وقائية من شأنها حماية العمال في مواقع العمل المفتوحة، أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أهمها إصدار تنبيهات لمسؤولي جميع المشروعات في الأماكن المتأثرة بالأمطار بضرورة رفع درجات الطوارئ الاحترازية، ومراعاة الاقتصار على استخدام المعدات الكهربائية الحيوية أثناء العواصف الرعدية، وإيقاف تشغيل المعدات غير الأساسية.

وتضمّن الدليل، الذي أصدره أخيراً مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد»، ثماني نصائح لقائدي المركبات تهدف لتجنيبهم الحوادث المرورية أثناء هطول الأمطار، أبرزها الخروج بالمركبة من الطريق إلى مكان آمن إذا ساءت الرؤية، والحرص على زيادة مسافة الأمان بين المركبات، كما حث على اتخاذ 12 إجراء لتأمين مواقع العمل الإنشائية إذا ساءت أحوال الطقس.

وتفصيلاً، أفاد دليل «أوشاد» الإرشادي بأن مستوى الأمطار في الدولة يمكن أن يصل إلى ما يراوح بين 8 و10 مم خلال يوم واحد، رغم محدودية سقوط الأمطار، محذراً من أن ذلك قد يتسبب في حدوث مشكلات تخص السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، لاسيما المفتوحة منها.

ولفت المركز إلى أن البرق يعد ظاهرة طبيعية خطيرة، تستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من التعرض للصعق، داعياً جهات العمل إلى تصنيف البرق كخطر مهني.

وقال إن «على أصحاب العمل والعاملين في المواقع الخارجية الالتزام باحتياطات السلامة من البرق، خصوصاً عند العمل في الأماكن المرتفعة»، موضحاً أن «العاملين في أماكن خارجية مفتوحة، أو على أو قرب أشياء مرتفعة، أو مواد موصلة (مثل المعادن) يتعرضون بشكل كبير لمخاطر الصعق بالبرق».

وحدّد الدليل، الذي حمل شعار «أماكن عمل صحية وآمنة للجميع»، 10 ضوابط يتعين أن تلتزم المنشآت وجهات العمل بتنفيذها أثناء هطول الأمطار الغزيرة، تضمنت إصدار تنبيهات للعاملين في الأماكن المتأثرة بسقوط الأمطار بضرورة اتخاذ مزيد من الحذر، إصدار تنبيهات لمسؤولي المشروعات في الأماكن المتأثرة بالأمطار لرفع درجات الطوارئ الاحترازية، مراعاة الاقتصار على استخدام المعدات الكهربائية الحيوية أثناء العواصف الرعدية، وإيقاف تشغيل المعدات غير الأساسية.

وفي ما يتعلق بقيادة المركبات أثناء سقوط الأمطار، وجّه الدليل ثماني نصائح تضمن سلامة المركبة وقائدها، تتمثل في: عدم قيادة المركبات إلا إذا كان يمكن القيادة بأمان، تأجيل قيادة المركبات إن لم يكن ذلك ضرورياً إلى حين هدوء الأمطار الغزيرة، تخفيف السرعة، الخروج بالمركبة من الطريق إلى مكان آمن إذا أصبحت الرؤية سيئة جداً، والانتظار حتى تتحسن، عدم استخدام أضواء الخطر، التأكد من الحالة الجيدة للإطارات وماسحات الزجاج، عدم القيادة قرب السيارات الأخرى، الحرص على زيادة مسافة الأمان بين المركبات.

كما تناول الدليل الإرشادي إجراءات، قال إن على مسؤولي المواقع الإنشائية وأعمال البناء اتباعها في الأماكن المفتوحة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، لحمايتها من المخاطر الناجمة عن تقلبات الطقس، أبرزها ضرورة التأكد من وضع اللافتات التحذيرية اللازمة، ومعاينة أية سقالات أو سلالم أو معدات ثقيلة أو غيرها من الآلات التي يمكن أن تصبح غير آمنة،

إضافة إلى تزويد العاملين بالملابس المناسبة للطقس الممطر عند العمل في المناطق الخارجية.

حماية العمال

10 إجراءات لضمان سلامة العمال في مواقع العمل أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وحدوث تقلبات حادة في الطقس:

تحذير العاملين في الأماكن المتأثرة بسقوط الأمطار.

إصدار تنبيهات لمسؤولي المشروعات لرفع درجات الطوارئ.

استخدام المعدات الكهربائية الحيوية فقط أثناء العواصف الرعدية.

إبلاغ العاملين بالبقاء داخل المباني.

التأكد من أمان مخارج المباني ومداخلها، وأنها تحتوي سجاجيد لا تسبب الانزلاق.

توفير مزيد من عمال النظافة عند نقاط الدخول إلى المباني.

الابتعاد عن أنابيب المياه.

التأكد من إلمام العاملين بخطورة الاستلقاء، أو الاحتماء بشجرة

معزولة أو بإنشاءات معدنية.

الخروج من أي بركة مياه والابتعاد عن أي مسطحات مائية.

الابتعاد عن الأشياء الموصلة للكهرباء.

سلامة مواقع العمل

12 إجراء لحماية المواقع الإنشائية أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، وحدوث تقلبات حادة في الطقس:

التأكد من وضع اللافتات التحذيرية اللازمة.

مراجعة استخدام التركيبات أو الآلات والمعدات الكهربائية.

مراجعة الأنشطة كافة .

المعاينة الإضافية الآت يمكن أن تصبح غير آمنة.

مراجعة الحاجة إلى تنفيذ أعمال خارجية.

تزويد العاملين بالملابس المناسبة للطقس الممطر في المناطق الخارجية.

إيقاف العمل في المناطق الخارجية أثناء (العواصف الكهربائية) الرعدية.

التأكد من تأمين وتغطية أية مواد كيماوية أو خطرة.

معاينة الطرق والممرات المؤقتة للتأكد من إمكان استخدامها بأمان.

معاينة أية مواقع يتم فيها تنفيذ أعمال في أماكن مرتفعة.

التأكد من إلمام العاملين بمخاطر الأماكن التي توجد فيها مياه راكدة.

الابتعاد عن الأماكن المرتفعة كمنصات العمل والسقالات وغيرها.