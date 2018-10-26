شرطة أبوظبي تقيم نقاط توعية بمخاطر الضباب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقامت شرطة أبوظبي نقاط توعية مرورية ميدانية في عدد من الأماكن بمدينة العين، لوقاية السائقين ومستخدمي الطريق من مخاطر الضباب.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور منطقة العين، في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، المقدم محسن سعيد المنصوري، بأن النقاط تأتي في إطار نشر الثقافة المرورية بإجراءات القيادة الآمنة خلال التقلبات الجوية على الطرق المختلفة بمنطقة العين.

وذكر أنه تم توزيع كتيبات بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة انخفاض مدى الرؤية الأفقية وعدم وضوح الطريق، فيما قام فريق من الإدارة بحثّ سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات وباصات نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكباً)، على عدم التحرك أثناء الضباب.

ودعا المنصوري السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، والالتزام بإجراءات القيادة الآمنة خلال الضباب، ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات، وعدم القيادة في حالة عدم وضوح الرؤية، وإيقاف المركبة خارج الطريق في مكان آمن.

وشدد على أهمية اطلاع قائدي المركبات في حالة السفر أو الانتقال من مدينة إلى أخرى على حالة الطقس والتوقعات المناخية، واختيار الوقت المناسب للسفر براً.