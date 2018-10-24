بلدية أبوظبي تُسعد أصحاب الهمم بممرات خاصة على شاطئ البطين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجزت بلدية أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، إنشاء ممرين لأصحاب الهمم في كل من شاطئ البطين العام وشاطئ البطين للسيدات، إذ يأتي هذا المشروع انعكاساً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات لدعم جميع شرائح المجتمع، وتوفير المرافق الحضارية والخدمات التي تتناسب مع متطلبات جميع فئات المجتمع.

وأكدت البلدية التزامها الدائم بإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لجميع فئات المجتمع وشرائحه، والارتقاء المستمر بجودة الحياة، تأكيداً على مكانة أبوظبي وسمعتها العالمية.

وأشارت البلدية إلى أن الممرات التي تم تنفيذها، أخيراً، تعد جزءاً من مشروع متكامل يهدف إلى تزويد شواطئ أبوظبي بممرات لأصحاب الهمم، تمكنهم من استخدام الشواطئ بكل يسر وسهولة.

وتم تنفيذ ممرين لأصحاب الهمم في شاطئ البطين العام بطول 64 متراً، وشاطئ السيدات بطول 83 متراً.

وأكدت بلدية مركز المدينة أنها تواصل تنفيذ ثمانية ممرات مخصصة لأصحاب الهمم على شاطئ الكورنيش في أبوظبي.