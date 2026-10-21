رئيس الدولة: سنغافورة تجربة تنموية متميزة والإمارات حريصة على تبادل الخبرات معها

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة لورانس وونغ، خلال لقائهما اليوم في أبوظبي، فرص تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين، والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمار والتعاون الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، كما تبادل سموه ورئيس الوزراء السنغافوري وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "سنغافورة تجربة تنموية متميزة والإمارات حريصة على تبادل الخبرات معها في هذا المجال بما يعزز الازدهار المشترك للبلدين".