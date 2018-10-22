توقف حركة السير في معظم شوارع الشارقة لمدة 3 ساعات

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة المقدم خالد الكي، أن حادث في دبي تسبب في عرقلة حركة السير، وازدحام مروري كبير في معظم شوارع الإمارة ومخارجها المؤدية لدبي، إذ تلقت إدارة الدوريات المرورية الكثير من الملاحظات حول الموضوع من قبل الأفراد بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رد له على استفسارات الجمهور عبر أثير برنامج "الخط المباشر" حول سبب تعطل حركة السير والازدحام المروري الذي حصل صباح اليوم الأثنين في مختلف شوارع الإمارة خاصة في منطقة مويلح في فترة الصباح، واستمر لمدة تزيد عن الثلاث ساعات حسب ما أفاده مستخدمو الطرق والسائقين، إذ أكد المقدم خالد الكي أن الساعة السادسة والنصف حصل حادث في إمارة دبي حسب ما أفادته غرفة العمليات أدى بسببه حصول ازدحام مروري على شارع الإمارات، والمناطق المجاورة له، والتي منها منطقة مويلح، والصناعية، وكان هناك بسبب الحادث ازدحام غير طبيعي، مشيراً إلى أن شوارع الإمارة الداخلية لم تشهد خلال فترة الصباح حوادث معرقلة لحركة السير.

وتابع أن دوريات شرطة الشارقة كانت متواجدة في مواقع الازدحام، ولم يكن مستخدمي الطرق يعرفون بوجود حادث في دبي معرقل لحركة السير، وكانوا يضنون بأن سبب الازدحام حادث بالشارقة، مبينا أن الدوريات الشرطية والمدنية قامت بدورها على أكمل وجه من خلال التعامل مع السائقين، وتنظيم حركة المرور في جميع المناطق.

وأضاف أن الحادث كان في شارع محمد بن زايد، وهذا الشارع حيوي ويربط إمارتين ببعضهما البعض، مشيراً إلى أن الحادث كان وقت الذروة خاصة وأن جميع الموظفين وطلاب المدارس كانوا متجهين إلى دوامهم اليومي، لافتاً إلى أن الحادث تسبب في تأخيرهم عن أعمالهم ومدارسهم.

وبين أن اليوم كان غير اعتيادي بالنسبة للدوريات وأفراد الشرطة بسبب الازدحام الذي حصل، لافتاً إلى أن باقي الأيام تشهد حركة سلسة ومرنة ولا توجد ازدحامات مرورية فيها معرقلة لحركة السير، إذ أنه بعد الساعة الثامنة والنصف صباحاً تتلاشى الازدحامات المرورية في جميع شوارع الإمارة بسبب انتظام الطلبة في مدارسهم، مشيراً إلى أن الشرطة نوهت عبر مواقعها وقنواتها بأن هناك حادث معرقل لحركة السير، وتنشر باستمرار أسباب الازدحامات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يعرف الأفراد أسباب عرقلة حركة السير واستخدام طرق بديلة أسرع لهم.