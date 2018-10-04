المصدر: الامارات اليوم

رد

رداً على الشكوى المنشورة في زاوية سكيك لمتعامل بخصوص عدم فعالية مركز المستقبل لخدمة المتعاملين التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مركز ابن بطوطة مول في دبي، أفادت الهيئة بأن المركز يوفر خدماته الذكية طوال ساعات عمل مركز التسوق، ويوفر خدمة الدعم عن بعد عن طريق المحادثة المرئية مع موظفي رعاية المتعاملين بالهيئة، ويوجد موظفوها في المركز لتوعية المتعاملين وإرشادهم والرد على استفساراتهم.

انتظار

شكت مستخدمة مرور أكثر من أسبوع على مشكلتها مع «دو» (شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة) دون الوصول إلى حل، والمتمثلة في تجديد رقمها باستخدام الهوية، حيث قامت بذلك عن طريق الموقع، وفوجئت بقطع الخط في اليوم التالي، وبعد الاستفسار تبيّن رفض الأوراق المرفقة لإتمام المعاملة دون ذكر السبب أو إرسال رسالة بالرفض، وقصدت فرع الشركة في مول الإمارات مرتين، وقضت خمسة أيام دون نتيجة.

عروض

شكا متعاملون لدى «اتصالات» و«دو» تلقّيهم اتصالات حول العروض الخاصة بالعقارات والاستثمارات، متسائلين عن كيفية حصول المتصلين على أرقامهم.

إشارة

طالب بعض قائدي السيارات في إمارة عجمان بضرورة إعداد إشارات المرور الضوئية بشكلٍ موحد، حيث يفاجَؤون عند بعض الإشارات بإغلاق الإشارة على اللون الأخضر قبل انقضاء الوقت المتبقي للإغلاق، فقد تشير اللوحة إلى أن الوقت المتبقي 16 ثانية، وفجأة تغلق وتتحول إلى اللون الأحمر.

باقة

أثنى مستخدمون على باقة الحماية المنزلية التي توفرها «اتصالات»، لتأمين مقتنياتهم ضد السرقة أو الأضرار، بما فيها الحرائق.

إصرار

شكا سائقون إصرار عاملي محطات وقود في دبي على بيع منتجات متنوعة، ما يشكّل مصدر إزعاج كبير لهم.

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