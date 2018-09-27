المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أسعار

فوجئ سائق اشترى سندويش من محطة «بترول الإمارات» في الكرامة، باختلاف السعر الموجود على الرف والسعر عند صندوق المحاسبة، إذ إن السعر الأساسي على الرف ثلاثة دراهم، في حين أن موظف الحساب طلب منه خمسة دراهم، مطالباً بتشديد الرقابة من الجهات المختصة.

مشاة

فوجئ سائق بالعبور غير المسؤول لمشاة على جسر شارع دبي المالي، الأمر الذي يعرّض حياتهم وحياة السائقين للخطر في حال عدم انتباههم.

فواكه

استغرب سائق، ذهب لشراء بعض الاحتياجات من محطة «إينوك» في منطقة «ند الشبا 4»، عدم انتباه البائعين إلى سلامة الفواكه المعروضة، حيث فوجئ بفساد برتقال معروض للبيع، تباع كل واحدة منه في كيس بلاستيكي منفرد.

رسوم

شكا عميل لـ«اتصالات» من إضافة رسوم لإعادة خط الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية (25 درهماً)، من دون علمه، إذ علم بها بعد استفساره عن مبلغ الفاتورة.

حفر

يعاني سكان في ضاحية واسط بإمارة الشارقة من استمرار عمليات الحفر منذ فترة طويلة أمام منازلهم، الأمر الذي يعيق حركتهم، فضلاً عن ملاحظتهم تصرفات غير مسؤولة من قبل عمال الحفر تتعلق بالنظافة.

دراجات

شكا سائقون من انتشار دراجات صغيرة الحجم، ولا تحمل أرقاماً، بمنطقة الشارقة الصناعية، يقودها أصحابها بطريقة طائشة وتهور، وذلك في ظل ضعف الإنارة بالمنطقة، الأمر الذي يعرّضهم ويعرّض حياة الآخرين للخطر.

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