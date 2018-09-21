إنجاز تطوير طرق النعيمية في عجمان بـ 150 مليون درهم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشروع تطوير طرق النعيمية وشبكات تصريف الأمطار، الذي استمر عامين متتاليين، وبلغت كلفته 150 مليون درهم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، بجهود الكوادر التي عكفت على إنجاز المشروع، للتسهيل على سكان المنطقة ومرتاديها، حيث تعد أبرز المناطق الحيوية في الإمارة وتشهد حركة على مدار الساعة.

وأكد أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات الطرق والبنية التحتية، التي يلمس أثرها الأفراد، وتسهم في تحسين حياتهم اليومية، مضيفاً أن «النتائج التي نراها على أرض الواقع هي أكبر دليل على نجاح المشروع، الذي جنّب السكان الزحام والأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية». وبيّن الشيخ راشد النعيمي خلال تجوله بالمنطقة أن الدائرة تسعى بشكل دائم لإيجاد بيئة مثالية وتوفير مقومات الرفاهية والسعادة للسكان.