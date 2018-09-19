المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تنظيم

دعا سائقون إلى ضرورة تنظيم حركة السير في شارع دمشق، الذي يربط بين إمارتي دبي والشارقة، نظراً للازدحام الشديد الذي يشهده كل صباح، إلى جانب الفوضى الشديدة الناجمة عن سلوكيات خاطئة يتبعها سائقون متهورون، ما يعرقل حركة المرور، ويعرِّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

حواجز

تساءل سائقون عن استمرار وجود قطع الحواجز البلاستيكية على جسر السعادة في دبي، وذلك على الرغم من الانتهاء من أعمال الإنشاء، إذ إنها تتسبب في إرباك السائقين، وتعرّضهم لارتكاب حوادث.

رسائل

أثنى متعاملون مع بنك دبي الإسلامي على الرسائل النصية التوعوية التي يرسلها البنك بشكلٍ دوري، والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على السرية التامة للمعلومات البنكية الخاصة بهم، وذلك تجنباً لتعرضهم لعمليات الاحتيال.

عروض

أثنى متسوقون في سوبر ماركت «أسواق» على العروض الترويجية التي يقوم بإطلاقها السوبر ماركت بشكلٍ دوري.

تسول

شكا سائقون وجود متسولين في نفق المشاة المؤدي إلى سيتي سنتر الشارقة، الأمر الذي لا يعكس المظهر الحضاري للإمارة، مطالبين بتشديد الرقابة، وتغليظ العقوبات على المتسولين.

حافلات

شكا أولياء أمور طلاب مدرسة في منطقة أم الرمول في دبي عدم تنظيم إدارة المدرسة لخروج الحافلات المدرسية الناقلة للطلاب، أسوة بمدارس أخرى، حيث يتزامن موعد خروجها مع توقيت قدومهم لاصطحاب الأطفال، ما يتسبب في حدوث ازدحام شديد يطيل أمد انتظارهم عند المدرسة نحو نصف ساعة.

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