المصدر: الامارات اليوم

رسم

فرضت شركة متخصصة بتوفير خدمات الغاز المنزلي رسماً بقيمة 30 درهماً، مقابل خدمة توصيل ودفع الفاتورة من المنزل.

مساج

شكا مقيم في إمارة عجمان انتشار بطاقات ترويج لمراكز مساج في شارع الزاهر، وكذا في سوق العبايا في منطقة الكرامة، تحمل صوراً خادشة للحياء العام، مطالباً بتشديد الرقابة على من ينشر هذه البطاقات بشكلٍ عشوائي على الطرق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

باصات

شكا قائدو مركبات ومستخدمو طريق تهور بعض سائقي الحافلات الصغيرة، خصوصاً على الطرق الداخلية في مدن الدولة، التي تتطلب مزيداً من الحيطة والحذر في القيادة.

رسائل

شكا مستخدم شركة اتصالات كثرة الرسائل النصية الترويجية التي تصله بشكلٍ مستمر ويجهل مصدرها، لاسيما تلك المرتبطة بإمكانية الحصول على راتب إضافي في حال رغب المستخدم بذلك، ويُذكر في الرسالة قيمة الراتب ومرفق فيها رابط وعبارة «بدون ترك عملك».

تنظيف

شكا سائقون إصرار عمال تنظيف الشوارع والسيارات على الوقوف أمام السيارات التي يستعد أصحابها للوقوف، في محاولة لكسب تعاطفهم، والحصول على مبالغ مالية، ما قد يعرض حياتهم وحياة السائقين في كثير من الأحيان للخطر.

صراف

شكا متسوق في سوق التنين الصيني في دبي قلة عدد أجهزة الصراف الآلي وتعطل بعضها، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع.

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