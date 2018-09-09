دفاع مدني عجمان يعود مريضاً من منتسبيه

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

زار وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، للاطمئنان على الحالة الصحية للرقيب أول عبدالله مبروك يعمل بمهنة إطفائي، تعرض لوعكة صحية أثناء مناوبته، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية طارئة بواسطة مركبة الإسعاف الوطني، وقد تكللت بالنجاح.

ونقل الوفد خلال الزيارة تحيات المدير العام العميد عبدالعزيز علي الشامسي ونائبه العميد راشد جاسم مجلاد، وجميع العاملين من الضباط و ضباط الصف والأفراد وتمنياتهم له بالشفاء العاجل وعودته لممارسة عمله في القريب العاجل في القريب العاجل.

وعبر الإطفائي عبدالله مبروك بدوره عن سعادته بهذه المبادرة الطيبة واللفتة الإنسائية الكريمة التي تدل على أواصر المودة الألفة التي تجمع العاملين بالإدارة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات التي ينظمها قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة لمختلف الموظفين ومشاركتهم في مناسباتهم والاطمئنان عليهم في مختلف الظروف.