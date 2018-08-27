371 طياراً مواطناً يعملون في «طيران الإمارات»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت «شركة طيران الإمارات» بأن عدد الطيارين المواطنين العاملين لديها وصل إلى 371 طياراً، مشيرة إلى أن برنامج تدريب الطيارين المواطنين كان له دور كبير في سدّ احتياجات الناقلة من الطيارين.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن «عدد المتدرّبين لتولي قيادة الطائرات لديها، وفي مختلف مراحل التدريب، وصل إلى 215 مواطناً».

ويكمل الطيارون المبتدئون في «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين» 1100 ساعة على الأقل من التدريبات الأرضية، و315 ساعة تدريب على الطيران، باعتماد منهج يركز على الكفاءة.

واستقبلت الأكاديمية، التابعة لـ«طيران الإمارات»، أول دفعة من طلابها، العام الماضي، وهم مجموعة من الطلبة الملتحقين ببرنامج «طيران الإمارات» المتميز لتدريب وتأهيل الطيارين المواطنين.