حريق في معمل ديكور بـ«صناعية عجمان»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

شبّ حريق، أول من أمس، في معمل ديكور بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، يحتوي على مواد أصباغ وأخشاب، وتمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات.

وشاركت في عمليات الإطفاء، فرق من مركز دفاع مدني الإدارة، ومركز دفاع مدني الصناعية، ومركز الجرف، ومساندة الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وشرطة عجمان، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وذكر الضابط المناوب، الملازم أول نواف عتيق، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ، وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في المعمل، وعملت الفرق على منع امتداد النيران إلى مستودعات مجاورة.

وشدّد على أهمية تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة، وتأمين سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم قبل مغادرة أماكن العمل، وتوفير سبل الإطفاء فيها من قبل المسؤولين.