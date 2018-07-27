مواقف شارع الحسن البصري في عجمان مدفوعة بدءاً من الغد

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في شارع الحسن البصري - أبراج الياسمين، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من غدٍ للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في الشارع الذي يشهد حركة دائمة على مدار الساعة، ما يستوجب إيجاد مواقف نظامية تواجه ظاهرة استخدام المواقف بشكل عشوائي واستغلالها فترات طويلة.

وقال مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، إن «مراقبي المواقف سيعملون على متابعة التزام مرتادي المركبات بالخدمة خلال فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساء».

وبين أن «الدائرة تعمل على تنظيم استخدام المواقف في إمارة عجمان بما يخدم المصلحة العامة، ولرفع فاعلية المواقف لمستخدمي الطرق في إمارة عجمان، مستهدفةً توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات في الإمارة لحل مشكلة الضغط على المواقف، ولضمان توفير أكبر عدد من المواقف النظامية للجمهور».

وذكر أن «سائقي المركبات لديهم طرق عدة سهلة لدفع رسوم المواقف، التي تشمل إمكانية الدفع باستخدام الأجهزة المتوافرة أو عن طريق التطبيق الذكي (موقفي) الذي يمتاز بسهولة التعامل، بالإضافة لخدمة دفع الرسوم من خلال الرسائل النصية القصيرة».