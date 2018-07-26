اخضاع المواقف في شارع الحسن البصري – أبراج الياسمين بعجمان للرسوم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في شارع الحسن البصري- أبراج الياسمين، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من يوم السبت الموافق 28 يوليو 2018 للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في الشارع الذي يشهد حركة دائمة على مدار الساعة مما يستوجب إيجاد مواقف نظامية تواجه ظاهرة استخدام المواقف بشكل عشوائي واستغلالها لفترات طويلة.

وقال مدير ادارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي إن مراقبو المواقف سيعملون على متابعة التزام مرتادي المركبات بالخدمة خلال فترتين ، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء.

وبين المرزوقي أن الدائرة تعمل على تنظيم استخدام المواقف في إمارة عجمان بما يخدم المصلحة العامة ولرفع فعالية المواقف لمستخدمي الطرق في إمارة عجمان مستهدفةً توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات في الإمارة لحل مشكلة الضغط على المواقف ولضمان توفير أكبر عدد من المواقف النظامية للجمهور.

وذكر مدير ادارة الطرق والبنية التحتية أن سائقي المركبات تتوفر لديهم عدة طرق سهلة لِدفع رسوم المواقف، والتي تشمل إمكانية الدفع باستخدام الأجهزة المتوفرة أو عن طريق تطبيق موقفي الذكي الذي يمتاز بسهولة التعامل بالإضافة لخدمة دفع الرسوم من خلال الرسائل النصية القصيرة.