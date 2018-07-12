افتتاح الطريق الدائري في رأس الخيمة بطول 30 كيلومتراً

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتح وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أمس، طريق رأس الخيمة الدائري، الذي يربط بين جنوب المدينة وشمالها، ويبدأ جغرافياً - كامتداد لشارع الإمارات السريع - من نقطة التقائه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وصولاً إلى طريق رأس الخيمة - شعم، المؤدي إلى سلطنة عمان (مسندم) بطول 30 كيلومتراً، وبميزانية إجمالية بلغت 410 ملايين درهم.

410 ملايين درهم كلفة طريق رأس الخيمة الدائري، الذي يربط بين جنوب المدينة وشمالها.

وينفَّذ الطريق على مرحلتين، فيما تستمر الوزارة بالعمل على إنجاز عدد من جسور المرحلة الثانية دون التأثير سلباً في حركة المرور، إذ يتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال النعيمي، في مؤتمر صحافي، أمس، برأس الخيمة، إن افتتاح الطريق الدائري سيخفف الازدحام المروري داخل مدينة رأس الخيمة بنسبة 30% في حده الأدنى، بعد إخراج الشاحنات من شوارع المدينة.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة ستعمل، خلال الأسبوع المقبل، على إجراء حصر للحركة المرورية على الطريق، لدراسة زمن اختصار الطريق للمركبات، كما ستحصر عدد الشاحنات والمركبات الخفيفة التي انتقلت من داخل مدينة رأس الخيمة إلى الطريق الدائري، لافتاً إلى الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ المشروع فيضان وادي نقب، القريب منه.

وأضاف النعيمي أن مشروع الطريق الدائري جاء استكمالاً لأهم المحاور الرئيسة الرابطة بين المناطق الاقتصادية بالدولة، من شمالها إلى جنوبها، حيث يتميز شارع رأس الخيمة - شعم بقربه من ميناء صقر، وعدد كبير من مصانع قطاع الإنشاءات، كالسيراميك والأسمنت، ما يسهل مرور الشاحنات على الطريق باتجاه المصانع دون المرور بالمدينة.

وأشار إلى أن الطريق الدائري يعتبر واحداً من أهم الطرق الحيوية في الدولة، إذ يسهم في خفض عدد الحوادث المرورية نتيجة تقليل حدة احتكاك المركبات بالشاحنات.

وأوضح النعيمي أن المشروع يمثل استمرارية لأطول طريق تم تنفيذه من الغويفات إلى منفذ الدائرة الحدودي برأس الخيمة، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من إنشاء 10 تقاطعات، بحيث يصبح الطريق مكتملاً في نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ستتعامل مع الإشكاليات الموجودة على الطريق من خلال اللقاءات مع سكان المناطق المجاورة.

15 جهاز رادار

قال القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطريق الدائري سيقلل مرور الشاحنات داخل مدينة رأس الخيمة بنسبة 65%، لافتاً إلى تطبيق قرار مرور الشاحنات عبر الطريق الدائري، بداية من صباح أمس، تدريجياً ورصد نسبة الانخفاض في الازدحامات المرورية بالمدينة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح أن الطريق الدائري سينهي ازدحام المركبات الثقيلة داخل المدينة، لافتاً إلى وضع خطة لتحويل مسار الشاحنات من مدينة رأس الخيمة إلى الطريق الدائري بشكل كامل، خلال الشهرين المقبلين. وأكد وضع حواجز على جانبي الطريق لمنع الحيوانات السائبة من دخوله، ونشر دوريات لضبط أمن الطريق، فضلاً عن تركيب 15 جهاز رادار على طول 30 كيلومتراً لضبط سرعة الطريق، بعد الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه السائقين بالسرعة القانونية للطريق الدائري.