مريض يعاني «دعامة مُهمَلة» في حالبه منذ 5 سنوات

نجح فريق طبي بمستشفى «تداوي» بدبي في إنقاذ مريض كان يعاني وجود دعامة بالحالب مهملة ومنسية منذ خمس سنوات، ما أدى إلى إصابته بآلام شديدة وصعوبة في التحكم بالبول بعد انقسامها داخل جسده لثلاثة أجزاء.

وقال استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة في المستشفى، الدكتور عادل خليل، إن حالة المريض الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، تُعدّ نادرة ومعقدة، إذ وصل إلى المستشفى وهو يعاني ألماً مستمراً في الخاصرة اليسرى وسلساً بولياً، وبعد إجراء الفحوص الطبية تبين وجود دعامة مهملة ومنقسمة في الحالب.

وأضاف: «تبين أن المريض كان قد خضع لجراحة بالمنظار لعلاج حصوات الكلى قبل خمس سنوات في مستشفى آخر، وخلال تلك الجراحة تم تركيب دعامة حالب له ولم يتم إخباره بضرورة إزالتها بعد فترة، ما أدى إلى بقائها وانقسامها بجسده لثلاثة أقسام مسببة آلاماً شديدة».

وتابع: «أظهرت الفحوص السريرية وصور الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي وجود جزء من الدعامة داخل حوض الكلى وبداية الحالب، وجزء في منتصف الحالب، وجزء ثالث في مجرى البول».

وأفاد بأن «فريق المسالك البولية في المستشفى أجرى جراحة بالمنظار للحالب، تم خلالها إزالة جميع أجزاء الدعامة المتكسرة وتنظيف التكلسات بنجاح، مع الحفاظ على وظائف الكلى وحماية الحالب من أي مضاعفات إضافية».

وأشار إلى أن المريض تعافى تماماً، واستعاد حياته الطبيعية، بعد خضوعه للعملية، التي أجريت له في الوقت المناسب قبل تفاقم حالته الصحية.

وشدد مستشفى تداوي في دبي على أهمية التوعية بضرورة متابعة المرضى بعد تركيب دعامات الحالب، لما لها من دور حيوي في علاج انسدادات المسالك البولية، لأن بقاء الدعامات قد يؤدي إلى مشاكل خطرة، مثل التكلسات والالتصاقات التي تشكل تحديات كبرى للأطباء والمرافق الطبية، مشيراً إلى أهمية توعية المرضى بالمراحل اللاحقة للعمليات الجراحية، وكيفية العناية بالحالة الصحية، تفادياً لأي مضاعفات.