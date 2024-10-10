«أصدقاء مرضى التهاب المفاصل» تطلق مبادرات توعوية وصحية

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن إطلاق مجموعة من المبادرات التوعوية المبتكرة والبرامج الصحية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف 12 من أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف إلى دعم مرضى التهاب المفاصل وتعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع بهذا المرض وسبل علاجها والوقاية منها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحhفي الذي عقدته الجمعية اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بحضور رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وحيدة عبدالعزيز، مدير ادارة التثقيف الصحي، إيمان راشد، ونائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، استشاري أول أمراض الروماتيزم، سعاد هناوي، ورئيس قسم دعم برامج الصحة العامة من المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ميسون الشاعر، ورئيس قسم الإعلام من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، علياء السوقي، وأخصائي أمراض الروماتيزم والمفاصل العظمية من المركز الفرنسي الطبي، وعدد من المشاركين وأعضاء ومتطوعي الجمعية وممثلي من وسائل الإعلام.

الكشف عن المبادرات

شهد المؤتمر الكشف عن فعاليات وبرامج اليوم العالمي لالتهاب المفاصل من أهمها تنظيم ملتقى أطباء الروماتيزم الثاني، وإطلاق التحدي الروماتيزمي، إلى جانب تنظيم كرنفال أصدقاء الروماتيزم، وإطلاق النسخة الثالثة من مدارس صديقة لمرضى التهاب المفاصل، وإجراء فحوصات طبية في مؤسسات وجهات خاصة في إمارة الشارقة، ونشر رسائل توعوية من قبل أطباء الروماتيزم بالإضافة إلى تنظيم فعالية أمشي لصحة عظامك بالتزامن مع اليوم العالمي للمشي والأسبوع العلمي.

تعزيز جودة حياة المرضى

أكدت رئيس جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وحيدة عبدالعزيز أن إطلاق هذه المبادرات والبرامج التوعوية يأتي تأكيداً لحرص جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل على مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز جودة حياة مرضى التهاب المفاصل ورفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع بهذا المرض وطرق علاجها والوقاية منه، وصولاً إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تعزيز مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 لتكون دولتنا ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية.

وقالت: «لطالما كانت توجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خارطة طريق عملنا والركيزة الأساسية لنجاح كافة المبادرات التي نطلقها لتعزيز الوعي والرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمراض المزمنة كالتهاب المفاصل، فمنذ بداية العام الجاري إطلاقنا العديد من البرامج الصحية التي تكللت بمجملها بالنجاح، وعملت الجمعية على تقديم العلاج لـ 13 حالة، مقدمة دعم مالي بلغ نحو 70 ألف درهم»، وأضافت «واليوم تواصل الجمعية هذه المسيرة لتعلن عن إطلاق مجموعة من المبادرات من والبرامج الصحية والأنشطة الرياضية وغيرها العديد من الورش والمنتديات التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين الصحة الجسدية والنفسية لمرضى التهاب المفاصل، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الاستراتيجيين على دعمهم المتواصل للجمعية في سبيل إنجاح مبادراتها».