«طب السفر»: نصائح للوقاية من «الملاريا»

أوصى مركز طب السفر بألمانيا بتلقي التطعيم ضد «الملاريا» قبل السفر إلى المناطق الموبوءة، على سبيل المثال، جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، إضافة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الاستوائية في آسيا وأميركا الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن بعض اللقاحات تحتاج إلى نحو أسبوع حتى يظهر تأثيرها وتوفر الحماية المنوطة بها.

وإلى جانب التطعيم، يمكن أيضاً الوقاية من «الملاريا» باتخاذ بعض التدابير، التي من شأنها الحماية من لسع البعوض الناقل للمرض، مثل تركيب شبكات الحماية من البعوض على النوافذ واستخدام الناموسية على السرير. كما يمكن تطبيق المواد الطاردة للبعوض على أجزاء الجلد المكشوفة كالذراعين والساقين، خصوصاً في فترة المساء، التي ينتشر خلالها البعوض. وأشار المركز إلى أن الإصابة بـ«الملاريا» يمكن أن تظهر بعد مرور أسابيع أو شهور من التعرّض للسعة البعوض، موضحاً أن أعراض الإصابة تتمثل في الحُمى والصداع وآلام الأطراف.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ نظراً لأن الملاريا قد تهدد الحياة في حال عدم علاجها.