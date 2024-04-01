6 خطوات للوقاية من سرطان القولون

حدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 خطوات تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض سرطان القولون، أبرزها الحرص على إجراء الفحص الدوري ابتداء من عمر 40 عاماً للرجال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن الخطوات الـ 6 تتمثل في ضرورة الامتناع عن التدخين باعتباره أحد أبرز العوامل المسببة للمرض، ومراقبة الوزن باستمرار للمحافظة على جسم خالي من السمنة، كذلك الإكثار من تناول الخضروات لقيمتها الغذائية العالية.

وتابعت الوزارة " على الإنسان أيضاَ التقليل من تناول اللحوم الحمراء، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بالفحص الدوري للمرض ابتداء من عمر 40 عاماً".

وأكدت الوزارة أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان القولون يزيد من فرص الشفاء من المرض بنسبة 91%، وتتمثل أبرز أعراض في تغيير حركة القولون العادية، وكثرة استخدام المرحاض، والشعور بألم في البطن، مع ملاحظة وجود دم في الغائط، دون وجود مسببات أخرى مثل البواسير.

ومن الأعراض أيضاَ وجود ألم وضيق وانتفاخ في البطن، بعد الأكل في العادة، والشعور بإرهاق شديد أو فقدان الوزن دون سبب واضح.