%42.8 انخفاضاً في عدد المترددين على عيادات الطوارئ بدبي

أكدت بيانات هيئة الصحة في دبي تحسن مؤشرات أداء مستشفيات الإمارة، إذ انخفض عدد المترددين على عيادات الطوارئ بنسبة 42.8% بين عامي 2021 و2022.

وأشارت تقارير الهيئة إلى تطور مستمر في إمكانات وقدرات القطاع الصحي بالإمارة.

وذكر التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة، أخيراً، أن «البيانات أظهرت تحسناً مستمراً في مؤشرات أداء المستشفيات عام 2022، إذ بلغ عدد المترددين على عيادات الطوارئ 932 ألفاً و872 مريضاً، مقارنة بمليون و633 ألفاً و413 مريضاً عام 2021 بانخفاض بلغ 700 ألف و541 مريضاً، وبمعدل بلغ 42.89%».

وحسب التقرير، ارتفع عدد المترددين على العيادات التخصصية عام 2022 إلى ستة ملايين و567 ألفاً و793 مريضاً، بعدما كان خمسة ملايين و624 ألفاً و650 مريضاً عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 16.77%.

وبلغ عدد مرضى الأقسام الداخلية 362 ألفاً و271 مريضاً في عام 2022 مقارنة بـ345 ألفاً و622 مريضاً عام 2021، بزيادة 16 ألفاً و649 مريضاً وبمعدل تغير سنوي بلغ 5.48%. كما زاد عدد الأسرّة في عام 2022 ليصل إلى 6485 سريراً مقارنة بـ6386 سريراً، بمعدل تغير بلغ 1.6%، ما أدى إلى انخفاض معدل الإقامة إلى ثلاثة أيام في عام 2022 مقارنة بأربعة أيام عام 2021.

وفي ما يتعلق بمعدل الإشغال، فقد زاد من 51.7% عام 2020 إلى 57% في عام 2021، ثم انخفض إلى 45% عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 12%.

وتشير البيانات إلى زيادة في عدد العمليات الجراحية الكبرى، إذ ارتفعت من 91 ألفاً و38 عملية جراحية كبرى عام 2021 إلى 125 ألفاً و345 عملية عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 37.6%.

أما بخصوص العمليات الجراحية الصغرى فقد بلغت 81 ألفاً و623 عملية جراحية عام 2022 مقارنة بـ81 ألفاً و674 عملية عام 2021 بانخفاض بلغ 24 عملية صغرى وبمعدل تغير سنوي بلغ 0.03%.

وأفاد التقرير الإحصائي بأن البيانات تشير إلى تطور مستمر في إمكانات وقدرات القطاع الصحي في دبي، حيث زاد عدد الأطباء في القطاع الخاص من 10 آلاف و793 طبيباً عام 2021 إلى 11 ألفاً و890 طبيباً عام 2022.

وبلغ عدد أطباء الأسنان 3016 طبيباً عام 2021، وارتفع إلى 3625 طبيباً عام 2022.