"شخبوط الطبية" تعالج مريضة تعاني من تخثر الدم

أجرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية مؤخراً جراحة ثقب المفتاح لرياضية محترفة تعاني من تخثر الدم الناجم عن الجهد.

وتعد المريضة واحدة من نخبة الرياضيين في المملكة المتحدة كانت تعاني من ألم مستمر وتورم في ذراعها اليسرى.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الدكتور محمد باجنيد، أنه بعد خضوع المريضة للفحص الدقيق، تبين أنها مصابة بمتلازمة مخرج الصدر مما أدى إلى إصابتها بتخثر الدم الناجم عن الجهد "متلازمة باجيت شروتر. ويحدث ذلك بسبب الضغط الشديد على الوريد والشريان والأعصاب في الجزء العلوي من الذراع بواسطة عضلات الرقبة الضخمة الموجودة على الضلع الأول".

ولفت إلى أنه تم إجراء هذه الجراحة بتقنية "ثقب المفتاح" عبر شقّ صغير للغاية في إبطها بدلاً من اختيار النهج الأكثر استخداماً والذي يتضمن شقاً كبيراً سيشوّه الجزء الأمامي من الصدر وتم تحرير الوريد المسدود من أي ضغط وتم فتحه باستخدام تقنية منع تخثر الدم وعاد ليعمل بشكل طبيعي قبل مغادرتها المستشفى".

وقالت المريضة: " بالنسبة لشخص كرّس حياته المهنية للرياضة شعرت بقلق ومخاوف كثيرة عند تشخيص إصابتي بتخثّر الدم الناجم عن الجهد لكن لحسن الحظ وبفضل خبرة الدكتور باجنيد والفريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تكللت عمليتي بالنجاح في غضون ساعة واحدة فقط وتمكنت من مغادرة المستشفى بعد يومين من الجراحة".

وقال مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الدكتور ماثيو جيتمان: " تتمحور قيمنا الأساسية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على منح الأولوية المطلقة لاحتياجات المرضى ومن خلال اتباعنا لنهج شامل يراعي احتياجات وتطلعات المرضى ويتفهم مخاوفهم، فإننا نضمن وضع خطط علاجية مناسبة لكل مريض مدعومة بأحدث التقنيات وسيظل التزامنا بتقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية عبر محاورنا الرئيسية للرعاية وهي الممارسة الطبية والأبحاث والتعليم، إلى جانب نموذجنا الفريد للرعاية".