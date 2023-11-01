زراعة أذن لطفلة ولدت بعيب خلقي

نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية نادرة لزراعة أذن لطفلة ولدت بعيب خلقي، في مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع مكتب الأطباء الزائرين.

وتفصيلاً، أوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لـ«الإمارات اليوم» أن فريقاً طبياً متخصصاً من قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى صقر برأس الخيمة، أجرى أول عملية جراحية من نوعها لزراعة صيوان أذن لطفلة وُلدت بعيب خلقي، وذلك بالتعاون مع مكتب الأطباء الزائرين.

وأفادت بأن الطفلة، البالغة من العمر 11 عاماً، دخلت إلى المستشفى تعاني عيباً خلقياً، وهو قصور في تكوين الصيوان الخارجي للأذن، وعلى الفور تم إجراء الفحوص التشخيصية اللازمة لتشمل التحاليل والأشعة وقياس السمع، وتم اتخاذ إجراءات خاصة بالعملية من خلال تصميم بصمة لشكل صيوان الأذن الخارجي بشكل مشابه بنسبة كبيرة للأذن الأخرى، وتقييم فريق التخدير للطفلة.

وأجرى العملية الجراحية الطبيب الزائر، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وجراحات تجميل الوجه بجامعة القاهرة، الدكتور محمود فوزي البستار، مع أطباء مختصين وممرضين من كوادر المستشفى، حيث أجرى فريق الأطباء عملية الزراعة عبر استخدام غضاريف من الضلوع الصدرية، وإعادة ترميمها بأسلوب فني لتشابه تماماً شكل الصيوان الخارجي للأذن الأخرى، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، حيث خرجت الطفلة بعد العملية بحالة مستقرة، واستغرق بقاؤها في المستشفى خمسة أيام، حيث خرجت بصحة جيدة، وتمت متابعتها بعد أسبوع في العيادة.

وأكدت مديرة مستشفى صقر، الدكتورة منى العيان، أن هذا النوع من العمليات لا يتم إلا في مراكز ومستشفيات محدودة في العالم، مشيرة إلى أن إجراءها في أحد مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يضيف إلى سجلها الزاخر إنجازاً آخر، ويؤكد مكانتها على خريطة الصحة العالمية.

وقالت العيان إن «مستشفى صقر يعتبر أحد المنشآت الطبية المتميزة المنضوية تحت مظلة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي توفر خدمات صحية متطورة، نظراً لكفاءة وخبرة الكوادر الطبية والتمريضية لديها، إضافة إلى تطور التقنيات والأجهزة الطبية التي يعتمد العديد منها على الذكاء الاصطناعي، الذي يجعل منها وجهة رئيسة للمتعاملين الراغبين في الحصول على أعلى معايير خدمات الرعاية الطبية».

وشكر والد الطفلة جهود الكوادر الطبية في مستشفى صقر، معرباً عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي تعتبر الأولى من نوعها.