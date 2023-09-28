«الإسعاف الوطني» يطلق هويته الجديدة

أطلق الإسعاف الوطني هويته المؤسسية الجديدة، عبر أسطوله الجديد من سيارات الإسعاف، ويأتي ذلك بعد انضمامه أخيراً لقيادة الحرس الوطني، والعمل تحت مظلته، ليمثل ذلك مرحلة جديدة من الارتقاء بخدمات الإسعاف وفق أفضل المعايير الدولية، وفي إطار التعريف بهويته الجديدة، نظّم الإسعاف الوطني سلسلة من الزيارات للشركاء الاستراتيجيين، بدأت في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وستستمر الزيارات في الفترات المقبلة إلى القيادات الشرطية في الدولة، والشركاء الاستراتيجيين في قطاع خدمات الطوارئ، بحضور قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، والرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، المهندس محمد سالم حبوش، ومدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور أحمد الناعور، وعدد من المسؤولين من الطرفين.