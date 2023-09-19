«صحة دبي» تستقطب المواطنين لوظائفها بـ «برنامج النخبة»

استحدثت هيئة الصحة في دبي «برنامج النخبة» وهو وسيلة جديدة مبتكرة لاستقطاب المواطنين لوظائفها الدقيقة والحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات دعماً لسياسة التوطين التي تنفذها الهيئة وتحرص على تطويرها بشكل مستمر ومتواصل.

وترتكز هذه الوسيلة المبتكرة على فتح المجال أمام مجموعة من المواطنين للتدريب في الهيئة ضمن برامج متخصصة ومتطورة في تنمية المهارات والقدرات الشخصية والعلمية والمهنية ومن ثم معايشة الواقع والقيام بأدوار ومهام ومسؤوليات بشكل منهجي ومتدرج وذلك لمدة عام يتم بعده تعيين كل من يثبت كفاءته وتميزه خلال فترة التدريب. وقال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك أحمد النعيمي إن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة رفع معدلات التوطين في صفوفها وجذب مزيد من الكفاءات المواطنة إلى الوظائف التخصصية المهمة.

كما تستهدف تنويع مسارات التوظيف بطريقة مبتكرة، وخلق أجواء تنافسية بين المواطنين لشغل الوظائف.

وأشار إلى أن «برنامج النخبة» يتضمن حزمة من الفوائد والحوافز، موضحاً أن المتدرب سيمنح مكافأة مالية مجزية شهرياً، وستتاح له الفرصة كاملة للتدريب على يد خبرات متخصصة، إلى جانب معايشة واقع العمل وممارسة المهام والقيام بأدوار وتحمل المسؤوليات، وكل ما من شأنه إعداد المتدرب وتأهيله لسوق العمل على الوجه المطلوب.

من جانبها، أفادت مديرة إدارة الموارد البشرية في الهيئة، نورة المدفع، بأن البرنامج سينفذ خلال الأيام المقبلة. وسيكون بمقدور من يرغب من المواطنين في شغل وظائف في الهيئة التقدم من خلال الموقع الإلكتروني «دبي للوظائف» تحت مسمى «متدرب مكافأة مقطوعة».

وذكرت أن تنفيذ البرنامج يمتد على 12 شهراً بعدها سيتم تقييم المتدربين، وتعيين المتميزين منهم في الوظائف الشاغرة.