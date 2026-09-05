«نمو».. يدعم إجازة الأمومة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص

توفر هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، وتماشياً مع استراتيجية أبوظبي لجودة الحياة والأسرة، حيث تتيح الخدمة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص الحصول على دعم لإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى 90 يوماً، بما يمكّن الأم من الحصول على الراحة والوقت الكافي لرعاية مولودها الجديد.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتضمن دفعتين ماليتين، تبلغ الدفعة الأولى 25% من الراتب، فيما تبلغ الدفعة الثانية 100% من إجمالي الراتب، على ألا تتجاوز قيمة الدفعة الثانية 15 ألف درهم، مشيرة إلى أن إجمالي فترة إجازة الأمومة المدعومة تمتد إلى 90 يوماً.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستفادة من الخدمة تتطلب أن يكون زوج مقدمة الطلب من مواطني إمارة أبوظبي، وأن تكون الأم المواطنة موظفة في القطاع الخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى حصولها على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل لتمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً.

وأتاحت الهيئة للأم العاملة التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة قبل موعد الولادة بما يصل إلى 60 يوماً، وذلك ضمن نهج استباقي يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتسريع عملية الاستفادة من الخدمة، وضمان جاهزية الطلب واستكمال متطلباته قبل الولادة، كما يتوجب على مقدمة الطلب تقديم تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية للطفل المولود.