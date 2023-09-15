ولادة طفلة بجراحة معقدة داخل الرحم

أنقذ فريق طبي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي طفلة كولومبية، بعد إصلاح عيب خلقي في العمود الفقري وهي في رحم أمها، حيث أجرى الفريق جراحة ناجحة لعلاج السنسنة المشقوقة المفتوحة في الرحم. وأجرى الأطباء أثناء جراحة إصلاح العمود الفقري للوليدة، شقاً صغيراً في الرحم وأغلقوا السنسنة المشقوقة، باستخدام رقعة صناعية لتغطية العيب الخلقي.

وقال الفريق الطبي إن «عملية إصلاح السنسنة المشقوقة داخل الرحم كانت ناجحة، وتسجل الطفلة تعافياً سريعاً»، لافتاً إلى أن الطفلة «مريم» ووالدتها بصحة جيدة وقد غادرتا المستشفى».

وتُعرف السنسنة المشقوقة، بأنها عيب خلقي يحدث عندما لا تتشكل عظام العمود الفقري، ويؤدي ذلك إلى ترك الحبل الشوكي معرضاً للسائل الأمنيوسي، حيث يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات عصبية وإعاقات جسدية خطيرة، فيما يبلغ متوسط الإصابة بحالة السنسنة المشقوقة في جميع أنحاء العالم حالة واحدة لكل 1000 ولادة.