«مدينة شخبوط الطبية» تعيد أصابع مريض تعرضت للبتر

نجح فريق أطباء مدينة الشيخ شخبوط الطبية في إعادة بناء يد مريض بنجاح، بعد أن بُترت جميع أصابع يده اليمنى، أثناء عمله على تصليح محرك سيارة.

وقد وقع الحادث عندما تم تشغيل محرك سيارته عن طريق الخطأ أثناء قيامه بإصلاحها، ما أدى إلى بتر إصبع الإبهام، وأصابعه الأربعة الأخرى.

تم نقل المريض إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع لعملية زرع الأوعية الدموية الدقيقة في أصابعه. وتُعد جراحة الأوعية الدموية الدقيقة عملية جراحية معقدة للغاية، يتم اللجوء إليها لإعادة توصيل الأوعية الدموية والأعصاب الدقيقة في الأجزاء المبتورة لاستعادة الدورة الدموية فيها قبل أن تموت بسبب نقص إمدادات الدم.

وأوضح رئيس واستشاري الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة اليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الدكتور رودريك دان: «عندما وصل المريض إلى المستشفى، تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة، حيث قمنا بإعادة زرع الأوعية الدموية الدقيقة للسبابة والوسطى والبنصر والخنصر، في عملية استغرقت 12 ساعة طوال الليل، وبسبب الضرر البالغ في إصبع الإبهام المبتور، تم استبداله بإصبع القدم الثاني»

وسيتمكن المريض الذي يخضع حالياً لجلسات إعادة تأهيل وظيفي ليده، من العودة إلى العمل بشكل طبيعي، واستخدام يده في معظم الأنشطة اليومية بعد انتهاء الجلسات التأهيلية. وأكدّ أنه لولا هذه الجراحة لما تمكن المريض من استخدام يده اليمنى طوال حياته، وبالتالي لما استطاع مزاولة العمل أو رعاية أسرته.