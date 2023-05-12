​"مستشفى الكويت بدبي" يجري 5 عمليات جراحية بتقنية البلازما

نظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الكويت دبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ورشة علمية في عمليات الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة وجراحتها بتقنية البلازما، بدأت من اليوم وتستمر حتى غداً 13 مايو ، بحضور 60 طبيباً من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الورشة إجراء 5 عمليات نوعية بتقنية البلازما ينفذها فريق طبي تحت قيادة الدكتور أحمد محمد العمادي مساعد المدير للشؤون الطبية استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الكويت بدبي، وأطباء زائرون من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث سيتم بث العمليات الخمس مباشرة للأطباء المشاركين في اليوم الأول من الورشة، فيما يشهد اليوم الثاني من الورشة تنظيم تدريب عملي للأطباء المشاركين وذلك باستخدام أحدث التطورات في تقنية البلازما التي يتميز بها المستشفى.

وأكد المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير مستشفى الكويت بالدكتور عبدالعزيز الزرعوني دبي، أن المستشفى يعتبر أحد الصروح الطبية المتميزة التي تحظى بسمعة محلية وإقليمية واسعة، فضلاً عن كونه مرجعاً لتقنية البلازما على مستوى المنطقة، حيث بدأ باستخدام هذه التقنية منذ أكثر عشر سنوات في مجال جراحات الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على دعم كافة منشآتها الصحية بأحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية خلال مسيرتها نحو التحول الرقمي والتطبيب الذكي.

بدوره أضاف الدكتور أحمد العمادي في مستشفى الكويت بدبي أن المستشفى أدخل مؤخراً العديد من التحديثات على تقنية البلازما التي تعتبر ثورة في التقنيات الجراحية، كونها تتميز باستخدام حرارة منخفضة تصل إلى 60 درجة مئوية لإجراء الجراحات، مقارنة بتقنية الليزر التي تولد حرارة تفوقها بعدة مرات، موضحاً أن المستشفى تمكّن من إجراء العديد من العمليات بتقنية البلازما التي تشمل استئصال اللوزتين واللحمية، وعمليات معالجة الشخير، وعمليات الحنجرة والقصبة الهوائية.

وتسهم تقنية البلازما في تقليل المضاعفات الجراحية بنسبة كبيرة من حيث آلام ما بعد الجراحة، كما تسهم في سرعة الاستشفاء وتقليل فترة الإقامة في المستشفى، حيث يمكن للمريض الخروج من المستشفى في نفس يوم العملية وممارسة حياته الطبيعية خلال 24 ساعة بعد العملية.

هذا ويُعدُّ مستشفى الكويت بدبي أحد المستشفيات العامة التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، التي تقدم الخدمات العلاجية التخصصية من خلال العيادات الخارجية، ويمتاز المستشفى بإجراء العمليات الجراحية الروبوتية في خدمات الأنف والأذن والحنجرة.