دبي تستضيف المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية 5-7 مايو 2023

تستضيف دبي "المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية" (ICOPLAST 2023) في الفترة من 5 – 7 مايو القادم، في مركز دبي التجاري العالمي؛ بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (AASMA)، وشعبة الإمارات لجراحة التجميل (EPSS)؛ وتنظّم المؤتمر وتديره "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في أول انعقاد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط.

ويستقطب المؤتمر في دبي أكثر من 1,500 خبير ومتخصص في مجال طب وجراحة التجميل من أكثر من 60 جمعية دولية، ويحظى بمشاركة خبراء ومختصّين من 112 دولة يعد فيها مجال طب التجميل والجراحة التجميلية الترميمية من المجالات الطبية المهمة، ما يثري جدول الأعمال الشامل للمؤتمر الذي تستمر جلساته على مدار ثلاثة أيام.

وتُعقد على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل المتخصصة، والندوات والمحاضرات العلمية، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية في مجال الجراحة التجميلية والترميمية، علاوة على مناقشة عدد من الأوراق البحثية المُحكَّمَة التي تعرض أحدث الأبحاث والمعلومات حول الدراسات الجديدة في هذا التخصص.

موضوعات رئيسية

ويناقش المؤتمر السنوي جملة من الموضوعات المهمة ومنها: الاتجاهات الجديدة لجراحات تجميل الوجه، وآخر التحديثات في جراحة الثدي وأحدث تقنيات نحت الجسم، والتطوّرات الأخيرة في الجراحة التجديدية والطب؛ كما سيتم مناقشة آخر المستجدّات في أمراض زراعة الثدي (BII)، والتقنيات المبتكرة غير الجراحية في تجديد نضارة الوجه والجسم، وغيرها من الموضوعات.

ويستهدف المؤتمر مشاركة جراحي التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصّة في مجال التجميل، وطلبة كليات الطب وفرق التمريض، والمقيمون المهتمون.

محتوى علمي رفيع

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل الدكتور جمال جمعة، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي لأول مرة، واعتزازه بالمستوى الرفيع للمحتوى العلمي للمؤتمر وقال: "يعمل فريق من كبار جراحي التجميل على رفد المؤتمر بأفضل البحوث العلمية رفيعة المستوى، وقام بإعدادها روّاد الجراحة التجميلية والطب التجميلي في العالم"؛ مؤكداً أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من الشركات الوطنية والشركات الدولية المتخصصّة في هذا المجال، وكذلك الشركات الناشئة الساعية إلى اكتشاف فرص جديدة للتطور والازدهار من خلال المؤتمر.

وأبدى رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل الدكتور زهير الفردان، سعادته بحجم المشاركات العالمية من كبرى الشركات في المعرض المصاحب للمؤتمر وقال: "سوف يجمع المعرض المصاحب أكثر من 150 عارضاً من حول العالم تحت سقف واحد، ليعرضوا أحدث التقنيات والتطوّرات في مجال الجراحة التجميلية".

وأعرب رئيسا شعبة الإمارات لجراحة التجميل (EPSS) والجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (AASMA) عن تطلعهما للترحيب بضيوف المؤتمر معربين عن سرورهما لإقامته بالشراكة مع اتحاد جمعيات الجراحة التجميلية من جميع أنحاء العالم الذين سيشاركون رؤاهم وخبرتهم وأفضل ممارساتهم مع أقرانهم مع اجتماعهم في دبي.

مؤشرات النمو

وتشير التقديرات إلى أن سوق الجراحة التجميلية العالمي من المتوقع له أن ينمو من 46,02 مليار دولار في عام 2021 إلى 58,78 مليار دولار في عام 2028. وبالرغم من أن التأثير العالمي لجائحة كوفيد-19 كان غير مسبوق، وأدى إلى تراجع سوق الجراحة التجميلية العالمي بنسبة 15٪، إلا أن الطلب على الجراحات التجميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تعدُّ الجراحات التجميلية من بين أفضل خمس عمليات جراحية في مجال السياحة العلاجية، وواحدة من أهم فروعها في دولة الإمارات؛ في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد القادمين إليها من دول المنطقة ومن حول العالم للعلاج ضمن هذا التخصص.

ولأول مرة، سوف يفتح المؤتمر أبوابه أمام المهتمين بإجراء جراحات التجميل، للتشاور مع الخبراء في قسم المستهلكين في المعرض، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار بالمجان. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://www.icoplast2023.com