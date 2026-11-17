انطلقت، أمس، أعمال النسخة الـ20 من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، إحدى أكبر الفعاليات العالمية الرائدة في قطاع الغذاء، وتنظمه بلدية دبي تحت شعار «مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية»، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، و300 خبير، و100 متحدث من 70 دولة حول العالم، من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويجمع المؤتمر ممثلي الجهات الرقابية والحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء والباحثين، والمؤسسات الأكاديمية، والعاملين في قطاع الأغذية، ومقدمي الحلول والتقنيات، لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات التي ترسم مستقبل سلامة الغذاء، واستكشاف الحلول التي تُعزّز حماية المستهلك واستدامة النظم الغذائية حول العالم، إلى جانب بحث الدور المحوري للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في بروتوكولات سلامة الأغذية.

وتنظّم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA) في الولايات المتحدة الأميركية، وتشهد الدورة الحالية أجندة ثرية تتضمن أكثر من 100 عرض تقديمي، تتناول أحدث التوجهات والحلول التي تدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء، وتُعزّز الامتثال القائم على التكنولوجيا والابتكار، وأحدث الأدوات المصممة لتزويد قادة القطاع والجهات الحكومية بحلول متطورة، إلى جانب خمس جلسات عمل.

وفي السياق ذاته، يُناقش المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة في تطوير أساليب الرقابة الغذائية، والتنبؤ بالمخاطر والكشف المبكر عنها، بما يدعم الوقاية من المخاطر الغذائية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، كما يناقش توظيف البحث العلمي والمعرفة المتخصصة في تطوير السياسات والممارسات، وبناء قدرات العاملين في قطاع الأغذية، إلى جانب استعراض حلول تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وبناء نظم غذائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

ويحتفل المؤتمر هذا العام بـ20 عاماً من النجاح المتواصل من دبي، بمشاركة أبرز الخبراء وصُنّاع القرار والجهات المعنية بسلامة الغذاء، وذلك لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل القطاع، وتطوير الممارسات والسياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي، لضمان غذاء آمن وسليم، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لمتغيرات المستقبل.

وأكد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية رسّخ مكانته منصةً دوليةً للحوار وتطوير الرؤى والممارسات، وعزز نهج دبي مركزاً متقدماً لاستشراف مستقبل الغذاء، وملتقى عالمياً يجمع العقول والخبرات، ويدفع نحو حلول عملية، تسهم في حماية صحة الإنسان، وتُعزّز الأمن الغذائي، وترتقي بجودة الحياة في المجتمعات.

وقال: «قبل 20 عاماً بادرت دبي ونظرت إلى مستقبل الغذاء على أنه مسار استراتيجي لابد من استشرافه، وأطلقت معه مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، لتجمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، من أجل مناقشة التوجهات والأجندة والتحديات العالمية التي تؤثر في مستقبل قطاع الأغذية وسلاسل الإمداد، وبناء نهج واحد لسلامة الغذاء كمسؤولية مشتركة تتطلب عملاً دولياً متواصلاً».

وأضاف: «وضعت حوارات المؤتمر على مدى 19 نسخة مضت، أسساً متكاملة لتطوير مستقبل القطاع، وطوعت التكنولوجيا المتقدمة، وتقنيات سلامة الغذاء، والحلول الرقمية، والأبحاث العلمية، وصولاً إلى استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي، لتعزيز الابتكار من أجل غاية واحدة وهي حماية صحة الإنسان. هدفنا أن تتواصل رؤية هذه المنصة في مد جسور التواصل، وتعزيز التعاون الدولي، وجمع الخبرات لصياغة توجهات وممارسات أكثر استباقية ومرونة، تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم بناء مستقبل غذائي آمن ومستدام».

من جانبه، أكد منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد مختار، أن سلامة الأغذية تُشكّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والصحة العامة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التحديات المتسارعة التي تواجه النظم الزراعية والغذائية عالمياً تستدعي تبني نهج أكثر تكاملاً واستباقية، يقوم على العلم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي.

وقال: «إن مستقبل سلامة الأغذية لا يقتصر على اكتشاف المخاطر والاستجابة لها، بل يتطلب القدرة على التنبؤ بها، والوقاية منها قبل حدوثها، ومن هنا تبرز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الحديثة في بناء أنظمة رقابية أكثر ذكاءً وكفاءة، وتعزيز القدرة على تتبع الأغذية عبر سلاسل الإمداد، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين، والحد من الفاقد الغذائي، وتعزيز الثقة بالنظم الغذائية والتجارة الدولية».

وأضاف: «تؤمن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن ضمان سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تبدأ من المزرعة وتمتد إلى المستهلك، وتتطلب تكامل الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، وتُمثّل شراكتنا مع بلدية دبي في هذا المؤتمر، الذي يحتفي بمرور 20 عاماً على انطلاقه، نموذجاً للتعاون الدولي في تبادل المعرفة والخبرات، وتحويل الابتكارات العلمية والتكنولوجية إلى حلول عملية تدعم بناء نظم زراعية وغذائية أكثر أماناً ومرونة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنمية المستدامة».

وضمن أجندة المؤتمر، كرّمت بلدية دبي الفائزين بالنسخة الثالثة من برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية، والذي يحتفي بالمؤسسات والمنشآت الغذائية التي قدمت مبادرات وممارسات استثنائية في مجال سلامة الغذاء.

مروان بن غليطة:



• «المؤتمر» عزز نهج دبي مركزاً متقدماً لاستشراف مستقبل الغذاء.