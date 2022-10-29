«الجليلة» يضيف تخصصات نادرة ومعقدة لعلاج الأطفال

يعتزم مستشفى الجليلة إضافة تخصصات جديدة نادرة ومعقدة لعلاج الأطفال، عبر استقطاب أفضل الخبراء في العالم في تخصصات خاصة بالأطفال.

وأفاد الرئيس السريري لقسم طب عظام الأطفال وإصابات العظام، رئيس التخصصات الجراحية في المستشفى، الدكتور ستار الشريدة، بأن المستشفى يعمل على إضافة تخصصات جراحية جديدة مثل الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري، كما يخطط لتوسيع الاختصاصات المتاحة حالياً من خلال تقديم خدمات تخصصية للحالات المعقدة مثل جراحة اليد المتقدمة، والشلل الدماغي، والضفيرة العضدية، والنخاع الشوكي المشقوق، وانقلاب المثانة والمذرق. وأوضح أن هذه الخدمات تحتاج إلى تعاون بين الأطباء من مختلف التخصصات، بما يتيح رعاية هذه الحالات المعقدة، لذا جارٍ استقطاب أفضل الخبراء في هذه المجالات.

وتابع أن المستشفى نجح خلال الأعوام الماضية في إرساء سمعة مرموقة على صعيد التميز الجراحي، والذي توسع ليشمل جراحات القلب التي تشمل التداخلات الوعائية؛ وزراعة الأعضاء؛ والجراحة العامة والجهاز البولي؛ والأذن والأنف والحنجرة؛ والعظام والكسور؛ والتجميلية والترميمية والحروق؛ وطب العيون، وجارٍ إضافة تخصصات جراحية جديدة. وأضاف الشريدة أن المستشفى يُجري الجراحات القلبية من خلال مركز التميز، المجهز بأحدث التقنيات العالمية والذي يعمل فيه أطباء على أعلى مستويات الكفاءة، ما يجعله يحظى بتقدير واسع بوصفه أحد أفضل المراكز في هذا التخصص على مستوى الشرق الأوسط، حيث يوفر رعاية صحية متكاملة لجميع أمراض القلب لدى الأطفال تقريباً.

وأكد أن المستشفى يهدف لتقديم خدمات شاملة ورفيعة المستوى في مختلف التخصصات، لذا نسعى لإطلاق قسم متخصص في الجراحة العصبية، حيث تم تعيين استشاري خبير في الجراحة العصبية لقيادة الوحدة المتخصصة في هذا المجال، بالتعاون مع أخصائيي الجراحة العصبية بمستشفى راشد.