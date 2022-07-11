مستشفى بدبي ينقذ فتاة أصيبت بمرض نادر يمنعها من تناول الطعام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن فريق طبي في دبي من انقاذ مريضة تعاني من حالة مرضية نادرة بالعالم تصيب شخصا من بين كل 100 الف شخص، وتتسبب في الاصابة بعجز عن بلع الطعام والسوائل.

واستقبل مستشفى الزهراء في دبي سرينيدى (26 عاما)، وهي مريضة من الهند وتقيم في الإمارات، تعاني من فقدان شديد للوزن وضعف عام بالجسم، وتشكو من اصابتها بالسعال المستمر والام في الصدر، والشعور بأن الطعام عالق في الحلق، وبعد اجراء الفحص الطبي تبين أنها تعاني من حالة مرضية نادرة تتسبب في "اضطراب البلع".

وقالت المريضة أنها لم تجد علاجا لحالتها، وفقدت الرغبة في تناول الطعام والسوائل، ما أصابها بضعف عام.

وقال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والتنظير في مستشفى الزهراء بدبي الدكتور جوراف موكتيش: خضعت المريضة لتصوير بالمنظار وقياس ضغط المريء، وتم تشخيص اصابتها بأعراض (تعذر الارتخاء المريئي) وهي حالة نادرة تصيب 1 من كل 100 الف شخص في العالم، وتحدث نتيجة خلل في ضغط العضلة العاصرة التي تتحكم في مرور الطعام بالمريء، مايصيب بعجز في بلع الطعام.

وأضاف: يتسبب هذا المرض في الإصابة بألم في الصدر وفقدان الوزن ونقص التغذية والسعال والتهابات الرئة، ويكون المصاب به عرضة للإصابة بسرطان المريء.

وخضعت المريضة لعملية معقدة على يد فريق طبي بقيادة الدكتور موكتيش لاجراء استئصال عضلي بالمنظار عن طريق الفم (POEM)، تم خلالها تقسيم ألياف العضلات وتقليل ضغط العضلة العاصرة بالمريء لتسهيل وصول الطعام إلى المعدة.

وذكر الدكتور موكتيش أن هذه الجراحة تتميز بإنها تحمي الجسم من التعرض لندوب خارجية، وتقدر نسبة نجاحها بـ90%، ويتم اجراءها على يد عدد محدود من الأطباء بالعالم.

وتابع: بعد نجاح الجراحة بفترة وجيزة بدأت المريضة في قبول السوائل التي تتحرك بسلاسة عبر المريء إلى المعدة، وبعد أيام قليلة بدأت في تناول الطعام بشكل طبيعي دون أن تعاني من الاعراض التي ظلت تلازمها لسنوات.

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