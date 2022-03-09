«صحة» تجري 393 زراعة كلى منذ 2017

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية عن زيادة أعداد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة من ثلاثة عام 2017 إلى 39 متبرعاً عام 2021. كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء في «صحة» نحو 393 عملية زراعة كلى لكبار وصغار منذ إطلاقه.

وأكدت «صحة» أهمية العناية بالكلى، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لمعرفة حالتها، إذ يمكن إبطاء تقدم مرض الكلى المزمن في ضوء تطور التقنيات الحديثة المتوفرة، مشيرة إلى أن «معرفة مشاكل الكلى مبكراً تسهل علاجها، وتمنع الخسارة المبكرة لوظائفها».

وقالت «صحة» إن الأشخاص الذين ينتابهم القلق حول الكلى يمكنهم الاطمئنان عليها من خلال إجراء الفحوص الطبية في المراكز الصحية التابعة لها.

وتابعت أن هناك عوامل خطر لمرض الكلى المزمن، منها: وجود قريب مصاب بمرض في الكلى، أو يعاني مشاكل سابقة في الكلى، والإصابة بمرض السكري، وبأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وزيادة الوزن.

وأكدت دمج خدمات رعاية الكلى في شركة «صحة» تحت إشراف «صحة لرعاية الكلى» لضمان تلقي المرضى مستوى الرعاية نفسه وتقديم خدمات تكاملية بأيدي فريق عمل تناوبي للمرضى.

وذكر المدير التنفيذي لـ«صحة لرعاية الكلى»، البروفيسور ستيفن هولت، أن «صحة» أطلقت البرنامج الأول من نوعه لتدريب الكوادر التمريضية في الشركة لرعاية الكلى، الذي يعتمد على أفضل الممارسات الدولية المُتبعة، ويتيح الفرصة للكوادر التمريضية لتطوير مهاراتها، وإثراء معرفتها وفهمها لطرق ومنهجيات رعاية مرضى الكُلى، ويهدف لبناء قوة عاملة مستدامة للتمريض الكلوي.

من جانبه، أكد استشاري أمراض الكلى، الدكتور محمد يحيى الصيعري، تعاون «صحة» مع جهات ومؤسسات محلية وعالمية لزيادة زراعة الكلى للمرضى، والاستفادة من برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خصوصاً الاستفادة من برنامج التبرع التبادلي الذي حقق نتائج إيجابية منذ انطلاقته، إذ زاد عدد المتبرعين بعد الوفاة من ثلاثة عام 2017 إلى 39 عام 2021. كما أجرى برنامج زراعة الأعضاء في «صحة» 393 عملية للكبار والصغار منذ انطلاقة البرنامج، مشيراً إلى أن صحة لرعاية الكلى تستفيد من نظام تكنولوجيا المعلومات الذي تسخره الشركة لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بتكامل أجهزة غسيل الكلى ولوحات المعلومات المؤتمتة لمؤشرات الأداء الرئيسة. كما أجرت توسيعات وتحسينات مهمة من أجل تعزيز مكانتها في توفير رعاية متميزة لمرضى الكلى في أبوظبي.

جدير بالذكر أن «صحة لرعاية الكلى» توفر خدمات رعاية صحية عالية الجودة تتجاوز المعايير الدولية، لتلبية احتياجات قرابة 1300 مريض غسيل كلوي، (1200 منهم في غسيل الكلى و100 لغسيل الكلى البريتوني) وأكملت العام الماضي قرابة 180 ألف جلسة غسيل كلوي، إضافة إلى ما توفره من أساليب التشخيص والعلاج المتقدمة للمرضى. كما تلتزم بتوفير خيارات زرع الكلى حيثما أمكن ذلك.

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